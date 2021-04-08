З 2010 року в Шорії стали відзначати день снігової людини, і навіть заснували спеціальний приз за її вполювання.

Колишній губернатор Кемеровської області РФ Аман Тулєєв заявив, що придумав «кузбаську снігову людину» і роками підтримував інтерес до цієї теми.

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Як повідомляє Mash, відповідний пост Тулєєв опублікував у своєму Instagram.

"Каюсь, так, це я підігрівав інтерес до йєті", - зізнався колишній чиновник.

Так, з 2010 року в Шорії стали відзначати день снігової людини і навіть заснували спеціальний приз в мільйон рублів тому, хто зможе знайти загадкову істоту. "Проект" приніс свої плоди - туристи стали приїжджати частіше. А коли інтерес до йеті пропадав, Тулєєв наймав спеціальну людину, яка одягала білу шкуру і бігав по горах, щоб знову привернути до загадки увагу громадськості.

Зазначається, що Тулєєв очолював Кемеровську область 21 рік. Піти з посади йому довелося після трагічної пожежі в ТРЦ " Зимова вишня" у 2018 році.

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Автор: Дмитро Захаров