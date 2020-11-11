На тлі проблем з російською вакциною від COVID-19 у справу пустили "біоактивні добавки".

У Росії почався другий етап клінічних випробувань "біопрепарату" для профілактики і лікування коронавірусу – його роблять з ягеля (лишайника) і кори берези.

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Як повідомляє ТАСС, препарат отримав назву "Бетукладин". Медикам передали близько 6,4 тис. доз ліків.

Перша серія випробувань була проведена в серпні в республіканській лікарні № 2 в Якутську, серед медиків і пацієнтів. Розробники стверджують, що випробування були успішними - все завдяки унікальним властивостям рослин, що ростуть в Якутії.

Російські вчені вже до кінця року хочуть підготувати документацію, щоб затвердити Бетукладин в якості «біоактивної добавки» при боротьбі з пандемією.

Російська вакцина від коронавірусу: що про неї відомо

У Росії в серпні заявили про реєстрацію "першої в світі" вакцини проти COVID-19, її нібито протестували на дочці Путіна.

Москва не надала світовій науковій спільноті жодних даних про випробування вакцини, які б підтверджували, що вона безпечна і ефективна проти COVID-19. Третя фаза клінічних випробувань вакцини не проводилася.

Видання Science зазначило, що Москва не скоро зможе користуватися своєю вакциною. І вона про це добре знає. На це вказують навіть певні епізоди сертифіката, виданого російським Міністерством охорони здоров'я. Зокрема, в ньому забороняється широке використання вакцини до першого січня 2021 року.

Водночас, міжнародна група дослідників висловила занепокоєння з приводу можливих неточностей у звіті про випробування російської вакцини. У деяких графіках зустрічаються підозрілі повтори, А даних для перевірки результатів недостатньо.

За даними ВООЗ, всього в світі проводиться близько 700 випробувань вакцини від COVID-19.

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Автор: Дмитро Захаров