Зокрема, найманцям пропонують отримати білоруське громадянство.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко пропонує найманцям ПВК "Вагнера", які "переїхали" в РБ після заколоту, різноманітні привілеї – від громадянства до нерухомості. Про це журналісти "Настоящее время. Беларусь" дізналися зі спілкування з одним з найманців, що знаходяться в таборі під Осиповичами, під час листування на одному з сайтів для знайомств.

Співрозмовник видання, чоловік у віці близько 30 років, що працює на ПВК з 2014 року, розповів, що збирається залишитися в Білорусі і знайти тут дружину. За його словами, білоруський диктатор пообіцяв найманцям громадянство і всі умови для створення сім'ї тут.

"Громадянство нам дає, але за бажанням – кому треба. Взагалі красава. А мені дружина потрібна, діти. ... Та нам тут платять норм. На ваші – 24 тисячі. І квартиру в будь-якому місті [пообіцяли], якщо тут дружина буде місцева", – пише найманець.

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"Вагнерівець" уточнює, що мається на увазі подвійне громадянство. Білоруський паспорт нібито більш "чистий", і з ним найманці мріють потрапити за кордон, зокрема, в США.

Одночасно з твердженнями про те, що білоруська влада нібито рада перспективі того, що найманці залишаться в РБ, оселяться і будуватимуть сім'ї тут, "вагнерівець" зазначає, що вибратися з табору для них проблематично, а місцеві жителі не поспішають йти на контакт.

"Та тут ще кажуть, що вам заборонила влада категорично контактувати з нами. Мовляв глава району суворо заборонив", – пише він.

Вагнерівці в Білорусі - що потрібно знати

Після спроби заколоту і "походу на Москву" найманці ПВК "Вагнер" разом з її керівництвом "переїхали" до Білорусі, де був розбитий польовий табір. Наразі в Білорусі налічується понад 5 тисяч. "вагнерівців".

Білоруське Міністерство оборони стверджувало, що найманці будуть обмінюватися досвідом з військовослужбовцями РБ і навчати їх..

Спершу найманці прибували до Білорусі без техніки та зброї. В кінці липня поруч з базою "вагнерівців" з'явився ангар для "Іскандерів", які можуть нести ядерну зброю.

29 липня групу найманців ПВК "Вагнер" перекинули в бік так званого Сувальського перешийка (коридору), який відокремлює Білорусь від російського анклаву Калінінграда.

Сусідні Польща та Литва готуються до загрози з боку Білорусі.

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