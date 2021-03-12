За даними видання, через хворобу дівчинка не могла пережовувати їжу, тому їй давали тільки перетерту їжу.

В одному з дитячих будинків на заході Москви 16-річна сирота поцупила з кухні млинці, які призначалися для інших дітей, вдавилася і померла на масляному тижні.

Про це повідомляє «Московський комсомолець».

Нещасний випадок стався в четвер, 11 березня. Вихованка притулку, яка "страждає глибокою розумовою відсталістю та іншими серйозними діагнозами", пробралася в роздавальну кімнату і почала їсти млинці.

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За даними видання, через хворобу дівчинка не могла пережовувати їжу, тому їй давали тільки протерту їжу. В результаті сирота поспіхом вдавилася вкраденими млинцями.

Її перенесли в медпункт і стали чекати на швидку. Медики, які приїхали на виклик, не змогли врятувати дівчинку.

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Автор: УНІАН