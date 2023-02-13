Дані про вироки видалили зі статистики судового департаменту при Верховному суді через їхню "секретність".

В Росії почали приховувати дані про вироки військовим, використовуючи відмовку, що відтепер ці відомості належать до службової таємниці. Відповідні накази винесли Міноборони та ФСБ РФ.

Згідно з розслідуванням "Медіазони", дані про відповідні вироки пропали зі статистики судового департаменту при Верховному Суді Росії. Йдеться про декілька кваліфікацій злочинів, передбачених статтями глави 33 Кримінального кодексу РФ.

Зокрема, це вироки про "Насильницькі дії щодо начальника" (стаття 334 КК РФ), про "самовільне залишення частини або місця служби" (стаття 337 КК РФ), а також кримінальні справи за "невиконання наказу" (стаття 332 КК РФ) та "Добровільну здачу в полон" (стаття 352.1 КК РФ).

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Як прокоментували "зникнення даних" в судовому департаменті Верховного Суду РФ, всі матеріали були видалені за наказом Міністерства оборони РФ та ФСБ.

Вважається, що кримінальні вироки військовим - це службова таємниця й що нібито дані "при їх отриманні іноземними джерелами можуть бути використані проти безпеки Російської Федерації".

Діяльність ФСБ у війні з Україною

Нещодавно російський журналіст Тимур Олевський заявив, що Росія розробляла плани нападу на Україну фактично з моменту розпаду СРСР. Одну з ключових ролей у вторгненні РФ на територію України "зіграла" Федеральна служба безпеки РФ. На цей час її співробітники активно імітують "вилов" українських диверсантів на території Росії.

Так, нещодавно співробітники ФСБ застрелили у Воронежі трьох людей, які нібито готували диверсії на військових та енергетичних об'єктах регіону.

Також через майже рік повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну, Кремль почав карати своїх агентів за невдачі з окупацією українських територій. Нещодавно був звільнений генерал-полковник ФСБ Едуард Черновольцев, який курував розробку отрут для опозиційних російських політиків і лібералів. Також стало відомо, що ФСБ готує план відступу своїх офіцерів з України.

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