Завод розташований в лічених кілометрах від кордону з Україною

У Брянській області спалахнула пожежа на радіозаводі "Стріла". Російські пабліки стверджують, що це сталося в результаті удару з боку ЗСУ.

Завод знаходиться в селищі Суземка, що приблизно за 10 км від кордону з Україною. Відомо, що завод виробляє трансформаторне обладнання та іншу продукцію.

За даними російських пабліків, в результаті удару постраждала 45-річна жінка — уламок влучив їй у спину. "Також прилетіло в житловий будинок неподалік - в ньому пожежа. Атаку ведуть з РСЗВ", - стверджує паблік Mash.

Губернатор області Олександр Богомаз заявив, що в результаті обстрілу частково пошкоджено 11 житлових домоволодінь, адміністративну будівлю, одну господарську споруду повністю знищено. Про те, що удар припав по заводу, Богомаз промовчав.

Інші інциденти на території Росії

Як писав УНІАН, днями в російському Мурманську раптово спалахнув атомний контейнеровоз-криголам "Севморпуть". Він знаходився на причалі Атомфлоту. Військовий експерт Роман Світан попередив, що інцидент може мати серйозні наслідки для екології.

Також ми розповідали, що жителі російського міста Єйськ, де знаходиться великий військовий аеродром, який раніше вже ставав ціллю ЗСУ, 25 грудня повідомили про гучний вибух. Військові пояснюють гуркіт "плановими навчаннями із застосуванням боєприпасів на військовому полігоні".

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