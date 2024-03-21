Ракета "Союз-2.1а" з кораблем "Союз МС-25" мала стартувати до МКС із космодрому Байконур.

Пуск ракети "Союз-2.1а" з кораблем "Союз МС-25" до МКС із космодрому Байконур скасовано. Про це повідомили у ході трансляції, яку вів "Роскосмос", інформує Інтерфакс.

Зазначається, що запуск мав відбутися о 16:21 за московським часом у четвер, 21 березня.

"Увага на стартовому комплексі. Відбулося автоматичне скасування пуску. Привести агрегати стартового комплексу у вихідний стан. Підготуватися до стоянки 24 години", - сказав диктор під час трансляції.

Відання уточнює, що до складу екіпажу входять космонавт "Роскосмосу" Олег Новицький, представниця Білорусі Марина Василевська та астронавт NASA Трейсі Дайсон.

"Політ пілотованого корабля повинен був пройти за надшвидкою двовитковою схемою зближення і зайняти приблизно 3 години 19 хвилин. Стикування "Союзу МС-25" до вузлового модуля "Причал" російського сегменту МКС планувалося на 19:40", - ідеться у повідомленні.

За даними "Роскосмосу", Новицький та Василевська мали провести на борту станції 12 діб і повернутися на Землю 2 квітня на кораблі "Союз МС-24" разом з астронавтом NASA Лорал О'Хара, а Дайсон продовжила б політ до вересня і приземлилася на "Союз МС-25" з космонавтами "Роскосмосу" Олегом Кононенком та Миколою Чубом.

"Дайсон мала відправитися до МКС за угодою про перехресні польоти між РФ і США. Цей політ планувався бути третім на російському кораблі "Союз МС" у рамках угоди про перехресні польоти на МКС, укладену "Роскосмосом" та NASA", - додає ЗМІ.

Росія і космос - останні інциденти

У жовтні на МКС втретє за рік "потекла" російська секція. Стався витік теплоносія, що ставить під сумнів надійність космічної програми Росії.

В офіційній прямій трансляції Національного космічного агентства США (NASA) зі станції було видно пластівці замерзлої охолоджуючої рідини, яка розбризкується в космос. Факт витоку підтвердився в радіопереговорах між наземним штабом управління польотом та астронавтами.

Раніше розпіарений російський супутник "Луна-25" розбився при спробі здійснити посадку на Місяць. Це була перша спроба РФ після розвалу СРСР здійснити посадку апарату на супутник Землі.

Вас також можуть зацікавити новини: