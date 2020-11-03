Після того, як ролик з'явився в мережі, в ситуації розбираються органи опіки.

У російському селі під Волгоградом батьки 10-річного хлопчика Іллі вирішили, що в їхнього сина вселилися біси й провели "обряд вигнання нечисті".

Все, що відбувалося, потрапило на відео, пише КП. Цей запис шокує.

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На опублікованому відеоролику видно, як батьки дитини скручують їй руки, а хлопчик намагається вирватися і кричить. Жінка попросила намазати хрест святою водою, принести часник і запалити свічку, щоб нібито вигнати з дитини нечисту силу.

Після того, як ролик з'явився в мережі, у ситуації розбираються органи опіки.

ЗМІ також повідомляють, що батьки хлопчика раніше зверталися в монастир з проханням вигнати бісів з їхнього сина.

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Автор: Ольга Робейко