Співробітники моргу переплутали тіла двох пацієнток кілька днів тому.

У Вишньому Волочку Тверської області Російської Федерації затримали патологоанатомів, які прийшли вночі на кладовищі, щоб викопати труп.

Як стало відомо виданню "МК у Твері", в ніч на 4 березня співробітники ДПС зупинили машину, що виїжджала з села Лужникове. У багажнику вони виявили труп.

За повідомленнями в соцмережах, водієм і пасажирами автомобіля виявилися патологоанатоми ЦРЛ Вишній Волочек - всього троє осіб, в тому числі начальник моргу Март Б'юсов.

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Співробітники моргу переплутали тіла двох пацієнток кілька днів тому. Імовірно, обидві жінки померли від коронавірусу, тому покійних видали їх близьким в закритих трунах.

Родичі однієї пенсіонерки відвезли її в село Лужникове і поховали на місцевому кладовищі. А інші вирішили поглянути на бабусю в останній раз, але відкривши кришку виявили, що там зовсім інша людина. Після цього вони звернулися до співробітників моргу і зажадали негайно виправити помилку.

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Автор: Денис Прядко