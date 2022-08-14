Екіпажі літаків окупантів усвідомлюють, що їхнє керівництво перекладатиме відповідальність за воєнні злочини саме на виконавців.

Російські льотчики збирають підтвердження отриманих ними наказів і планують передати їх до міжнародного трибуналу над керівництвом РФ.

Про це у своєму Telegram-каналі пише Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

У розвідці зауважили, що російські окупанти намагаються приховати свою участь у вчиненні злочинів проти народу України.

"Екіпажі літаків, які здійснювали пуски ракет по мирних мешканцях України, вже усвідомлюють, що керівництво російської армії в подальшому перекладатиме відповідальність за воєнні злочини на безпосередніх виконавців. Льотчики збирають документальні підтвердження отриманих ними наказів, які в подальшому планують передати до міжнародного трибуналу над керівництвом РФ", - йдеться у повідомленні.

Також окупанти з Повітряно-космічних сил Росії "намагаються нищити будь-які докази їхньої участі у вбивствах мирного населення України".

"Здійснюючи підкупи та пропонуючи хабарі, окупанти намагаються прибрати відомості про себе з бойових наказів та розпоряджень", - зазначили у розвідці.

Зауважується, що воєнна розвідка України оприлюднює особисті дані командного складу 52 важкого бомбардувального авіаційного полку (Шайковка, Калузька область) та 121 важкого бомбардувального авіаційного полку (Еегельс, Саратовська область) 22 важкої бомбардувальної авіаційної дивізії (Еегельс), особовий склад яких залучається до завдання ракетних ударів з літаків Ту-22М3 та Ту-160 крилатими ракетами Х-22, Х-555, Х-101 по містах України.

Як відомо, 19 травня Європарламент підтримав створення спеціального міжнародного трибуналу з розслідування воєнних злочинів Росії та її союзників проти України. Створення органу також підтримали в ПАРЄ.

Трибунал має на меті притягнути до відповідальності президента РФ Володимира Путіна та його найближче оточення.

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