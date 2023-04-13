Володимир Мединський назвав Україну "частиною російської землі".

На другий рік ракетного терору, знищення українських міст та систематичного вбивства українців у Російській Федерації заявили, що у "них немає конфлікту з Україною". При цьому в Кремлі все ще стверджують, що так звана "спецоперація" нібито була "неминучою".

"Я не відчуваю ненависті до українського народу і України. Мені глибоко симпатичний український народ. Там в мені багато крові намішано, тому я кажу, що я справжній росіянин, чого тільки не намішано. І я відчуваю величезну любов до цієї землі і її історії, і її героїчному минулому", - заявив радник президента РФ Володимир Мединський в інтерв'ю російському пропагандистському виданню "РБК".

При цьому він назвав Україну "невіддільною частиною "руського міра" та "частиною руської землі".

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"У нас немає конфлікту з Україною. Ми, на жаль, маємо конфлікт традиційних колоніалістів, які століттями будували успішні колоніальні імперії, з територією, яка не захотіла бути колонією. Нас хотіли зробити колонією з 17 століття, то одні, то інші, то треті.... Хто тільки не хотів зробити з нас колонію. Тепер чергове коло", - зазначив Мединський.

Поплічник російського диктатора стверджує, що не вважає всіх українців "бандерівцями".

"Там абсолютно різні є люди. Треба відокремлювати український режим, український народ і далі. Є частина зазомбована ідеологічно, частина ні", - підсумував путінський посіпак.

Війна в Україні - що відомо

24 лютого 2022 року Російська Федерація розпочала повномасштабну війну проти Укріани. Солдати армії РФ під командуванням своїх офіцерів знищували міста, катували, ґвалтували і вбивали українців, грабували будинки, знущалися і варварськи вбивали полонених - військові злочини Росії в Україні не злічити.

При цьому російська армія несе колосальні втрати. Станом на 13 квітня загальні бойові втрати досягли позначки в 180 590 путінських військових.

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