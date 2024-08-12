Напередодні жителі низки сіл самостійно виїхали подалі від лінії бойового зіткнення.

У РФ почали евакуацію з прикордонної Бєлгородської області, яка межує з Харківським, Сумським регіонами та тимчасово окупованою частиною Луганщини. Зокрема, влада оголосила евакуацію жителів Красноярузького району через "активність ЗСУ".

Як повідомляє "Лентач", заяву до населення оприлюднив губернатор регіону В'ячеслав Гладков. "Активність ворога на кордоні Красноярузького району. Упевнений, що наші військовослужбовці зроблять усе, щоб упоратися із загрозою. Але для того, щоб убезпечити життя і здоров'я населення, ми починаємо переміщення людей, які живуть у Красноярузькому районі, у більш безпечні місця", - заявив він.

Як пише "Медіазона", учора посадовець повідомляв, що "велика кількість" мешканців селища Красна Яруга та найближчих сіл вирішили покинути домівки самостійно. За словами губернатора, тоді "необхідності евакуації не було".

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"Z-канали стверджують, що в цьому районі йдуть бої", - зазначив ресурс.

Ситуація в Курській області

Уранці 6 серпня стало відомо про прорив кордону з Курською областю РФ. Офіційно українське військове командування ситуацію не коментує. Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що війна переходить "на територію агресора".

Депутат Держдуми від пропутінської партії "Единая Россия" генерал-лейтенант Андрій Гурульов заявив, що проти армії РФ у Курській області задіяні серйозні сили і засоби.

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