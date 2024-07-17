Пропускати туди будуть тільки дорослих чоловіків за жорстким регламентом - у броньованому автомобілі з РЕБом.

У березні кремлівський диктатор Володимир Путін заявив, що створить у Харківській області "санітарну зону". Уже в травні почався наступ росіян на цей український регіон. А тепер у Бєлгородській області РФ закривають в'їзд у прикордонні села регіону через "складну ситуацію".

Як повідомляє "Медуза", інтенсивність обстрілів Бєлгородської області з боку ЗСУ зростає і це змусило губернатора регіону В'ячеслава Гладкова вжити низку заходів. Зокрема, вчора, 16 липня, заборонено в'їзд у прикордонні села.

Як наголошується, раніше Гладков уже розпорядився про роздачу вогнегасників жителям прикордонних сіл, щоб вони самі гасили пожежі, що виникають під час атак дронів, - тому що рятувальники часто не можуть дістатися до місця. Губернатор стверджує, що затримки в дорозі співробітників МНС нібито пов'язані із загрозою повторного удару.

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"Було закуплено близько п'яти тисяч вогнегасників. Деякі жителі Бєлгородської області назвали такий захід "знущанням". Але Гладков відповів, що про це просили самі селяни і що він сам побачив, як це працює", - ідеться в публікації.

У ній ідеться, що зараз ідеться, по суті, про створення санітарної зони.

Зазначається, що населені пункти Бєлгородської області, які межують з Україною, регулярно піддаються обстрілу. Переважно в Грайворонському і Шебекинському округах. При цьому, ще в березні жителі Грайворона "запустили" петицію. У ній, звертаючись до кремлівського диктатора Володимира Путіна, вони написали, що місто "практично знищене" і просять не кидати їх "у біді".

"Атакам регулярно піддається і Бєлгород - а його жителі скаржаться, що в місті не вистачає укриттів. Крім того, регіон страждає і від російських авіабомб, випадково скинутих літаками, що летять обстрілювати Україну", - зазначає "Медуза".

Зокрема, згідно з інформацією української розвідки, з квітня 2023 по квітень 2024 року російські війська випадково скинули на Бєлгородську область 38 авіабомб. За інформацією "Медузи", від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну до липня 2024 року в Бєлгородській області загинуло 200 мирних жителів, а приблизно 1,1 тисячі осіб постраждали від обстрілів.

Місцевих жителів відправляють у пункти тимчасового розміщення і, станом на 15 липня, у них проживало 2500 осіб: 1500 у Бєлгородській області, решта - в інших регіонах РФ.

ЗМІ звертає увагу - ще в березні Путін заявив, що для захисту від обстрілів прикордонних територій РФ потрібно створити "санітарну зону" на територіях, "які сьогодні контролює українська влада". У травні війська РФ почали новий наступ у Харківській області, а за тиждень Путін заявив, що він пов'язаний саме зі створенням зазначеної "зони".

"10 липня прес-секретар президента Дмитро Пєсков заявив, що "робота в цьому напрямку ведеться", але вона "розтягнута в часі", - пише "Медуза".А через шість днів, 16 липня, Гладков оголосив про обмеження в'їзду в 14 сіл із "вкрай складною оперативною ситуацією". Пропускати туди будуть тільки дорослих чоловіків за жорстким регламентом: у броньованому автомобілі з РЕБом, у засобах індивідуального захисту - бронежилеті та касці - і в супроводі військових і представників муніципалітетів. До списку потрапили села Шебекинського і Грайворонського міських округів, а також Бєлгородського району.

Уже сьогодні, 17 липня, прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що обмеження доступу до населених пунктів не означає провалу операції зі створення "санітарної зони" в Харківській області.

"Ні, не означає, ця операція триває, вона триватиме до успішного завершення", - сказав Пєсков.

Він також назвав дії ЗСУ щодо захисту суверенітету України "варварськими атаками київського режиму", а обмеження доступу в Бєлгородській області - "заходами у відповідь для забезпечення безпеки населення".

Битва за Харківщину: останні новини

Як писав УНІАН, на Харківському напрямку російські окупанти зазнають величезних втрат, які вимірюються дивізіями. За словами заступника командира 3-ї окремої штурмової бригади Максима Жоріна, росіянам доводиться виводити і міняти деякі дивізії через понесені втрати. Загалом російський задум прориватися на Харківщині на двох ділянках Жорін оцінює як невдалий.

Також ми розповідали, що 13 і 14 липня Сили оборони провели локальні контратаки на північ і північний схід від Харкова та відвоювали деякі позиції у Вовчанську. Як повідомляє Інститут вивчення війни з посиланням на аналіз геолокованих кадрів, на цьому напрямку проти українців воює чеченський підрозділ.

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