Володимир Мединський заявив, що Вашингтон нібито намагається зробити з України колонію та розвалити Росію

США направлять Києву допомогу майже на 40 мільярдів доларів, щоб закабалити Україну. Захід намагається домогтися розпаду Російської Федерації.

Про це заявив помічник президента РФ Володимир Мединський в ефірі телеканалу ОНТ.

За його словами, "вірити в безкорисливість англосаксів може людина, яка не вчила історію ніколи в житті та навіть не дивилася жодного історичного фільму".

"Я думаю, що, надаючи такого роду послуги Україні, західний світ реалізовує паралельно два завдання: поєднує приємне з корисним. Вони максимально шкодять своєму геополітичному, як вони вважають, конкуренту і противнику, Росії. Зрозуміло, що мова не йде про те, щоб просто зробити Росії погано. Йдеться про те, щоб домогтися розпаду Росії на суб'єкти. Вони не перші - хто тільки цим не захоплювався! Ні в кого нічого не виходило. Це перше завдання, яке вирішується", - переконаний помічник Путіна.

Крім того, він вважає, що Вашингтон нібито намагається таким чином "максимально пов'язати Україну фінансовими та політичними зобов'язаннями, які перетворять країну в колонію".

"Була Україна, стане... Не хочу ображати жодну африканську країну, але доля ця завжди сумна - тих, хто бере подібну допомогу від англосаксів. Про це треба думати. До речі сказати, українська влада сама прекрасно це розуміє. Адже вони там не дурні люди, вони прекрасно це розуміють. Просто виходять з того, що розплачуватися будуть не вони, а наступні покоління", - підсумував Мединський.

Як повідомляв УНІАН, 19 травня Сенат США затвердив пакет надзвичайної військової та гуманітарної допомоги Україні на 40 млрд доларів. Пакет був схвалений більшістю голосів і відправлений на підпис президенту США Джо Байдену.

21 травня президент США Джозеф Байден підписав відповідний законопроект.

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