Так, у Держдумі створили робочу групу, яка повинна придумати, як заборонити "іноагентам" і артистам, які виїхали, заробляти в Росії.

Російський оператор мобільного зв'язку "МТС" із червня вирішив заборонити своїм співробітникам працювати віддалено з-за кордону.

Про це пише портал "Спектр" із посиланням на джерела в компанії. "МТС" збирається закрити віддалений доступ до корпоративних ресурсів для співробітників, що знаходяться в інших країнах, через що вони не зможуть працювати.

"Їм запропоновано повернутися до Росії. В іншому випадку договір із ними буде розірвано", - розповіло джерело.

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За словами іншого джерела видання, таке рішення було прийнято керівництвом "МТС" ще в кінці березня. "Нові вимоги стосуються працівників усіх підрозділів МТС", - зазначило джерело.

Тим часом віце-спікер нижньої палати Держдуми РФ Пьотр Толстой заявив, що російські депутати збираються знайти способи заборонити "іноземним агентам" і артистам, які виїхали і виступають проти війни з Україною, отримувати доходи в Росії. "Негоже заробляти гроші в країні, яку ненавидиш", - вважає Толстой.

Він також розповів про "доведені факти підтримки" Збройних сил України за рахунок грошей, зароблених у Росії. Депутат країни-агресора вважає, що завдання групи - "знайти справедливе рішення в цій вкрай тонкій і делікатній сфері".

За його словами, структуру очолить заступник голови держдуми Ірина Ярова. Імена інших учасників він не назвав, а пізніше взагалі видалив пост зі свого телеграм-каналу.

Інші новини Росії

Як повідомляв УНІАН, раніше, на тлі введення електронних повісток, у Держдумі запропонували військовозобов'язаним, які втекли з РФ, повернутися і "віддати борг Батьківщині".

Тим часом, агентура РФ розкрила свої "тенета" для росіян, які наївно сподівалися уникнути бесід із правоохоронцями по поверненню до Росії після втечі від мобілізації за кордон. ФСБ хотіла отримати пояснення від жителів Омської області, з якою метою вони раніше виїжджали за межі РФ.

А ось сам директор ФСБ Олександр Бортніков заявив, що українські спецслужби за підтримки Заходу вербують російську молодь для "здійснення диверсій і терактів на території країни", зокрема - підпалів військкоматів.

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