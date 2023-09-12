У російського диктатора сьогодні за розкладом залякування західної спільноти ядерними погрозами.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що британські спецслужби провокують Росію завдавати ударів по українським атомним електростанціям.

Виступаючи на "Східному економічному форумі", Путін розповів байку про те, як ФСБ затримала якихось диверсантів, які нібито готували підрив опори ЛЕП поруч з однією з російських АЕС. За його словами, руйнування однієї опори якимось чином повинно було "порушити діяльність енергетичної установки".

Розповідаючи про цей епізод, Путін заявив, що диверсанти були зі складу "українських спецслужб", а готували їх "британські інструктори" за вказівкою "тих же самих американців".

"Вони взагалі розуміють, з чим вони грають? Вони що - провокують нас на якісь відповідні дії по українських атомних об'єктах, атомних електростанціях? (...) Я знаю, що після моїх слів виття почнеться там чергове "Це знову погрози, ядерний шантаж" і так далі", – заявив Путін і окремо підкреслив, що "це повна абсолютна чиста правда, те що я зараз сказав".

Примітно, що розповідаючи про нібито затримання диверсантів, Путін вжив фразу "на нашій території", явно вказуючи на відмінність між окупованими територіями України, формально записаними в російську конституцію, і власне російською територією.

Російські атаки по українських АЕС

На Запорізькій АЕС, яку Росія контролює з березня 2022 року, вже кілька разів відбувалися повні відключення самої станції від зовнішньої енергомережі. За даними "Енергоатому", це було результатом дій самих же окупантів.

У вересні минулого року Росія завдала ракетного удару по промзоні поруч з Південно-Українською АЕС в Миколаївській області. Тоді ракета впала всього в 300 метрах від реакторів.

Крім того, під час осінньо-зимової кампанії з нанесення ударів по енергетичній системі України росіяни цілеспрямовано руйнували енергорозподільну інфраструктуру, що призводило до зупинок енергоблоків на АЕС, зокрема Хмельницької.

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