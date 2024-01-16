Російська ППО збила частину БПЛА, а уламки полетіли на житлові багатоповерхівки.

Вночі російське місто Воронеж атакували дрони. Ціллю цієї атаки був військовий аеродром Шилово.

Як повідомляють росЗМІ, всі вісім українських БПЛА летіли в його бік, п'ять були збиті, а три придушені засобами РЕБ. "Осколки дронів впали в районі вулиць тепличної та Острогозької. Пошкоджено вісім багатоповерхівок і як мінімум 35 квартир. Скрізь вибито скло, в одному будинку пошкоджено електрокабель", - пише телеграм-канал Mash.

Найбільші руйнування в першому під'їзді будинку 6 на вулиці Тепличній — пошкодження отримали 23 квартири. В одній з них уламками БПЛА поранили дев'ятирічну дівчинку в ногу.

В даний час російські оперслужби оцінюють території падіння уламків і всі наслідки атаки.

Атака дронів на Воронеж

У Воронежі вночі лунали гучні вибухи, в мережі місцеві публікували безліч кадрів, на яких можна було розгледіти спалахи в небі. Близько 01:20 місцеві Telegram-канали повідомили, що вибухи були в мікрорайоні Шилове, центрі міста і Комінтернівському районі. Також написали про вибух в районі аеропорту, проте пізніше це повідомлення видалили. Всього в місті пролунало не менше 15 вибухів. Через атаку дронів у Воронежі вводили режим НС.

Вас також можуть зацікавити новини: