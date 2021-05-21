Росіяни з бідних містечок і сіл змушені возити померлих родичів у міста за сотні кілометрів, щоб їх там показати й отримати свідоцтво про смерть, адже без документів ховати заборонено.

Жителів Воронежу, як писала місцева газета, не дуже злякав вигляд старої "Волги", яка їхала через місто з прив'язаною до даху мертвою людиною. Вітер зірвав з тіла покривало, в яке воно було загорнуте. Клаптики тканини тріпотіли на вітрі.

Перехожі дивилися на це без особливих емоцій. Тому що це далеко не перший такий випадок, - пише Gazeta Wyborcza.

Без "Волги" ніяк

У Росії кажуть: "Без папірця ти комашка, а з папірцем - людина". Жорстка бюрократія тяжіє над людьми навіть після смерті. Без урядового свідоцтва про смерть небіжчик - не повноправний небіжчик. І не має права на поховання. Але звідки взяти "папірець" у селі, розташованому за 200 чи навіть 500 кілометрів від міста, де працює чиновник з потрібним формуляром і печаткою.

Читайте такожПроблеми з фізикою: у Росії школяр напав з ножем на вчительку (фото)Уповноважений держслужбовець не буде їхати по бездоріжжю до трупа, хіба що це жертва злочину. В такому випадку приїде слідча група, все ретельно запише, видасть документи, та ще й забере з собою злочинця, якщо його знайдуть. Але якщо смерть, нажаль, настала з природніх причин, у родичів будуть проблеми. Вони можуть замовити платне перевезення тіла до моргу і назад, але ціна захмарна для бідної російської провінції. За те, щоб небіжчик здолав 100 кілометрів в обидва боки, доведеться заплатити приблизно 200 доларів. А це більше, ніж непогана місячна зарплата.

Авіаносці важливіші, ніж померлі

Люди вирішують свої проблеми, як тільки можуть. В селі біля Воронежа, населеному здебільшого пенсіонерами, знайшовся співчутливий дідусь зі старою "Волгою", який дозволив прив'язати тіло до багажника і поїхав. По "папірці" мертві їдуть в багажниках і на кріслах в салонах автомобілів. Інколи їх везуть на човнах по сибірських річках. Бюрократичні правила в Росії невблаганні. В Красноярському краї родичі покійника проігнорували процедури й провели похорон без свідоцтва про смерть Пізніше їх змусили відкопати тіло дідуся. Держава не відшкодовує витрати на перевезення покійників. Тому що має інші невідкладні видатки. Росія, наприклад, збирається збудувати три авіаносці за 1,5 мільярда рублів (приблизно 8,3% щорічних доходів РФ).

Змагання копачів могил

Похоронні бюро не збираються знижувати ціни на перевезення покійників для отримання "папірців". Хоча їхнє становище значно веселіше, якщо так можна сказати. Такий бізнес в Росії виявився чи не єдиним, який через COVID-19 не просто не зазнав збитків, а навіть збільшив свої доходи.

Читайте такожУ Росії трирічна дитина кілька днів провела в квартирі з мертвими батькамиОскільки хліба у копачів могил вистачає, вони влаштовують собі ще й видовище. Минулої п'ятниці на цвинтарі в Новосибірську пройшли змагання серед майстрів копати могили. Учасники повинні були якомога швидше копати могили 2 метри завдовжки, 80 сантиметрів завширшки і з глибиною 1,6 метра. Перемогу здобули представники Омська. Вони впоралися з завданням за 38 хвилин, за що отримали винагороду в розмірі 38 тисяч рублів (приблизно 516 доларів). Правильність виконання роботи перевіряли, опускаючи справжню, хоч і порожню, труну в викопану могилу.

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Переклад: Лесь Димань