Громадяни РФ більше не зможуть насолодитися такими бестселерами світу кіно, як мультфільм "Король лев" та різдвяний фільм "Один вдома".

Росіян можуть остаточно позбавити доступу до контенту американської кіностудії Disney. Вже з березня 2023 року на російських відеосервісах більше не можна буде подивитися продукцію компанії.

Зокрема, такі популярні роботи, як мультфільм "Король Лев" та різдвяний фільм "Один вдома" просто стануть недоступними для громадян РФ, пишуть "Ведомости", посилаючись на свої джерела в онлайн-кінотеатрах.

Після вторгнення РФ на територію України американська компанія Disney припинила прокат своїх новинок в Росії, проте контент студії все ще присутній в бібліотеках онлайн-кінотеатрів "Кинопоиск", "Іві", OKKO.

Відео дня

Як повідомили джерела журналістам, вже в березні 2023 року контракти з Disney щодо використання продукції компанії закінчаться. Кажуть, що кіностудія ще у 2022 році відмовилася продовжувати угоду й укладати нові домовленості щодо використання свого контенту з російськими відеосервісами.

Росіянам можуть заборонити YouTube

На території Російської Федерації незабаром також можуть заборонити доступ до популярного відеохостингу YouTube. Нещодавно в мережі з'явилися чутки про те, що росіянам закриють сайт з 28 лютого 2023 року.

Буквально 18 січня засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин анонсував закриття сайту YouTube всередині РФ.

На цьому тижні стало відомо, що проекти холдингу "Газпром-Медіа" перестали викладати публікації в YouTube з 1 лютого. Внутрішнє розпорядження про заборону YouTube підписав гендиректор компанії Олександр Жаров. Згідно з джерелами ЗМІ, акаунти телеканалів "Матч ТВ" та "П'ятниця" вже тиждень не оновлюються.

Вас також можуть зацікавити новини: