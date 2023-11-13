РосЗМІ заявляють, що "кілеру" Соловйова обіцяли за його вбивство 1 млн рублів і привілеї в Україні.

Життя російського пропагандиста Володимира Соловйова оцінили в 1 один мільйон рублів й низку привілеїв в Україні.

Зокрема, за неї "обіцяли" квартиру і український паспорт. Про це заявили росЗМІ, посилаючись на матеріали справи "про замах на Соловйова". Про те, що пропагандиста хотіли вбити ще у квітні 2022 року повідомляв лідер РФ Путін.

"За вбивство тележурналіста Володимира Соловйова один з фігурантів повинен був отримати 1 млн рублів, український паспорт і житлоплощу в Україні", - оголосив пропагандистський ТАСС.

Відповідні "факти" справи були викладені в рамках засідання 2-го Західного окружного військового суду. Як відомо, у квітні 2022 року за звинуваченням у замаху на Соловйова затримали уродженця Естонії Максима Дружиніна.

РосЗМІ заявляють, що Дружинін дав суду "суперечливі" свідчення на свій захист, тому прокурор озвучила на засіданні свідчення, які він дав в ході попереднього слідства: "З яких стало відомо, що він визнав провину і щиросердно розкаявся".

Стверджується, що Дружинін повинен був отримати аванс за "вбивство" Соловйова в розмірі 400 тисяч рублів. Після виконання "завдання" йому повинні були заплатити решту - ще 600 тисяч рублів, заявляють в Росії.

Washington Post розібрав спробу "замаху" на Соловйова

Після заяви Путіна та спецслужб РФ про те, що вони запобігли спробі вбивства російського журналіста Володимира Соловйова, історію з "замахом" обіграло видання The Washington Post.

Зокрема, у злих "неонацистів" (так назвав Путін "виконавців" замаху) знайшли при затриманні три доповнення до відеоігри "The Sims 3". Видання розібрало, чого цим хотіла домогтися ФСБ РФ: найімовірніше, Росія просто не знала як правильно сфабрикувати "замах" на Соловйова.

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