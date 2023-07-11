Після заколоту "вагнерівців" Путін не звільнив начальника Генерального штабу Збройних сил РФ Валерія Герасимова, оскільки цінує лояльність вище компетентності.
Таку думку висловив віце-маршал британської авіації у відставці Шон Белл у коментарі Sky News. Він вважає, що Путіну добре відомо про погану роботу його збройних сил в Україні, тому він міг би використовувати заколот як каталізатор для перестановок у вищому військовому керівництві, проте не став цього робити.
"Віддаючи перевагу лояльності, а не компетентності, Путін продемонстрував, що заколот являє собою найбільшу загрозу його дводесятирічній владі і що за тонкою оболонкою "звичайного бізнесу" в путінській імперії починають з'являтися тріщини", - додав Белл.
Чутки про звільнення Герасимова
Нагадаємо, що напередодні свого заколоту ватажок приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин звинуватив Герасимова і російського міністра оборони РФ Сергія Шойгу в причетності до "геноциду російського народу".
Нещодавно газета Daily Mail написала, що Путін звільнив Герасимова з посади, призначивши на його місце командувача ВДВ Михайла Теплинського.
Проте вже вчора він вперше з'явився на публіці після заколоту "вагнерівців" - з'явилося відео з онлайн-наради, яку він провів з російськими воєначальниками.