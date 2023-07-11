Цим рішенням він показав, як небезпечний для його режиму заколот.

Після заколоту "вагнерівців" Путін не звільнив начальника Генерального штабу Збройних сил РФ Валерія Герасимова, оскільки цінує лояльність вище компетентності.

Таку думку висловив віце-маршал британської авіації у відставці Шон Белл у коментарі Sky News. Він вважає, що Путіну добре відомо про погану роботу його збройних сил в Україні, тому він міг би використовувати заколот як каталізатор для перестановок у вищому військовому керівництві, проте не став цього робити.

"Віддаючи перевагу лояльності, а не компетентності, Путін продемонстрував, що заколот являє собою найбільшу загрозу його дводесятирічній владі і що за тонкою оболонкою "звичайного бізнесу" в путінській імперії починають з'являтися тріщини", - додав Белл.

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Чутки про звільнення Герасимова

Нагадаємо, що напередодні свого заколоту ватажок приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин звинуватив Герасимова і російського міністра оборони РФ Сергія Шойгу в причетності до "геноциду російського народу".

Нещодавно газета Daily Mail написала, що Путін звільнив Герасимова з посади, призначивши на його місце командувача ВДВ Михайла Теплинського.

Проте вже вчора він вперше з'явився на публіці після заколоту "вагнерівців" - з'явилося відео з онлайн-наради, яку він провів з російськими воєначальниками.

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