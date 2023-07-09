Місце Герасимова посів командувач ВДВ Теплинський.

Президент країни-агресора Володимир Путін звільнив Валерія Герасимова з посади командувача російськими військами в Україні.

Як повідомляє Daily Mail, місце Герасимова посів командувач ВДВ Теплинський. При цьому, за даними видання, Герасимов залишиться начальником Генштабу РФ, проте загальна відповідальність за результат війни в Україні тепер лягає на Теплинського.

Примітно, що Теплинський - уродженець Донецької області. Він вважається одним з "найбільш здібних" російських воєначальників.

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Офіційної інформації про звільнення Герасимова в російських ЗМІ на даний момент немає, проте, як йдеться в матеріалі, кадрові перестановки відбулися відразу після повернення в Україну "азовців".

Повернення в Україну "азовців"

8 липня 2023 року стало відомо про те, що в Україну повертаються п'ятеро командирів"Азова".

Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега були звільнені з російського полону у вересні 2022 року і перебували в Туреччині на умовах обміну.

Інформація про повернення захисників "Азовсталі" викликала бурхливу реакцію з боку Кремля.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк прокоментував реакцію Москви на повернення в Україну захисників "Азовсталі", додавши, що тепер Росію завжди будуть ставити на "відоме їй місце".

В ISW проаналізували дії Ердогана, який відпустив в Україну захисників "Азовсталі"

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