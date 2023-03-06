Частину коштів вона взяла в кредит.

Шахраї виманили у 57-річної старшої радниці російського Міністерства закордонних справ майже 6 мільйонів рублів (близько 80 тисяч доларів).

Зловмисники переконали її, що вона є фігуранткою кримінальної справи, пов'язаної з пособництвом Україні та переказом коштів в нашу країну, повідомляє Baza.

Жінці зателефонували з невідомого номера, представившись співробітниками поліції. Її сповістили про кримінальну справу і переключили на співробітницю Центробанку, яка, своєю чергою, порадила якомога швидше зняти з рахунку 2,6 мільйона рублів і нікому про це не розповідати, оскільки йде секретна операція.

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Зняті кошти жінка переказала на реквізити, які назвали шахраї. Потім її переконали переказати ще 0,5 млн рублів. А наступного дня - оформити кредит на 800 тисяч і переказати їх, нібито щоб запобігти незаконному оформленню кредиту на її ім'я. Згодом її вмовили взяти ще один кредит на 2 млн рублів. Загальна сума, переведена шахраям, склала 5,9 млн рублів. Тільки тоді жінка здогадалася, що спілкувалася з шахраями, і звернулася до поліції.

Переслідування за допомогу ВСУ

Незабаром після початку повномасштабної війни проти України Генеральна прокуратура РФ заявила, що надання фінансової, матеріально-технічної, консультаційної чи іншої допомоги Україні загрожує для росіян тюремним терміном до 20 років - за статтею про держзраду (ст.275 КК РФ).

Однак перший відомий випадок, коли фінансова допомога Україні стала підставою для справи про держзраду, стався раніше в цьому місяці в Москві.

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