Прискорення продовольчої інфляції у Росії б'є насамперед по малозабезпечених людях, у яких висока частка витрат на їжу.

Поки Володимир Путін вимагає від уряду і ЦБ знизити інфляцію, вона розганяється в найчутливішій для населення частині – продуктовій. За даними Росстату, за останній тиждень (20-26 серпня) на 0,5-1% подорожчали вершкове масло і соняшникова олія, молоко, ковбаси, свинина, чорний хліб. Дешевшають лише сезонні овочі та фрукти (-1,3%). В річному вимірі індекс цін на продовольчі товари закріпився близько 10%, пише The Moscow Times.

Зазначається, що на кінець липня річне зростання цін на хліб і молоко встановило рекорд із січня і лютого 2023-го – 11,2% і 10,7%, відповідно. "Зростання цін на їжу набуває все більш лякаючого характеру", – коментують аналітики.

Ціни прискорюються широким фронтом: свинина, молочні продукти, соняшникова олія, хліб. Прискорення продовольчої інфляції б'є насамперед по малозабезпечених людях, у яких висока частка витрат на їжу.

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Дорожчають не тільки продукти. Бензин, незважаючи на заборону експорту, продовжує дорожчати швидше за інфляцію, але з невеликою тенденцією до сповільнення. Зростання цін на будматеріали має стійко підвищений характер. "Продовжуємо з минулого тижня спостерігати зростання індексів цін на автомобілі – як на вітчизняні, так і на іномарки", – додають аналітики "Твердых цифр".

Стан економіки РФ

Незважаючи на жорсткі санкції, російська економіка стрімко зростає. Очікується, що цього року російський ВВП зросте більш ніж на 3% у реальному вираженні. Щоправда, інфляція надто висока – у червні ціни зросли на 8,6% у річному вимірі.

Раніше УНІАН писав, що російська економіка не може вічно уникати кризи, і вона стає все більш вразливою до потрясінь. Зазначається, що російська економіка продемонструвала ключові ознаки слабкості відтоді, як Захід уперше почав запроваджувати санкції проти цієї країни у 2022 році.

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