Вбивця і ґвалтівник Олександр Брежнєв знав, що є носієм ВІЛ-інфекції.

Житель Тульської області 38-річний Олександр Брежнєв наступного дня після виходу з колонії викрав, зґвалтував і вбив 13-річну школярку.

Про це в п'ятницю, 5 березня, повідомляє прес-служба обласної прокуратури.

У суді встановлено, що раніше судимий чоловік вийшов з колонії після відбуття терміну і наступного дня, 17 червня 2020 року, в селищі Бородинський, погрожуючи вбивством, зґвалтував знайому. Брежнєв знав, що є носієм ВІЛ-інфекції.

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Увечері 25 червня 2020-го він викрав дівчинку біля районного Будинку культури і відвів у ліс, повідомляє Слідчий комітет Росії. Там він жорстоко побив її і зґвалтував. Після цього Брежнєв завдав школярці множинні удари ножем, від яких вона померла.

Через три дні тіло дівчинки з ознаками насильницької смерті було виявлено в лісі поблизу селища Бородинський. 30 червня 2020-го слідчі встановили особу причетного до вбивства школярки.

Брежнєв визнаний винним і засуджений судом до довічного ув'язнення у виправній колонії особливого режиму.

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Автор: УНІАН