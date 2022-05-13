Секрет видав наближений до нього олігарх.

Олігарх, який має тісні зв'язки з Кремлем, нібито сказав, що Володимир Путін захворів на рак крові.

Про це повідомляє видання Mirror, не розкриваючи ім’я олігарха.

Інформатор заявив, що російський президент "важко хворий на рак крові".

Крім того, цей інформатор додав, що "Путін повністю зруйнував економіку Росії, економіку України та багатьох інших світових економік, бо має проблему з головою".

"Один божевільний може перевернути світ з ніг на голову", - каже він.

Як писав УНІАН, раніше ходили чутки про рак щитовидної залози у Путіна або рак у черевній порожнині.

Останнім часом в ЗМІ дедалі частіше "спливають" чутки про хворобу президента РФ Володимира Путіна і про його майбутню операцію.

Російський правозахисник Марк Фейгін зауважував, що прямих підтверджень хвороби агресора РФ немає, адже це головна держтаємниця, але це видає його зовнішній вигляд. Він каже, Путін - це старий 70-річний чоловік з вантажем захворювань.

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