Відзначається, що здати паспорти на п'ять років повинні і звільнені з військової служби в органах ФСБ.

У Російській Федерації прикрили лазівку зі "зміною статі" , яку використовували чоловіки, щоб уникнути призову в армію. Рада Федерації РФ підтримала відповідний закон, який уточнює норми про визнання паспортів недійсними.

Російські ЗМІ пишуть, що зміни передбачають ті, кому обмежений виїзд з країни у зв'язку із закликом, зобов'язані протягом п'яти днів з дня "доведення до власника паспорта рішення про обмеження права громадянина РФ на виїзд" здати паспорт до органу, що видав його. Документ буде зберігається "до закінчення терміну цього тимчасового обмеження або закінчення терміну його дії".

Крім того, здати паспорти на п'ять років повинні і звільнені з військової служби в органах ФСБ.

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Згідно з новими правилами, підставою для визнання паспорта недійсним стане зміна прізвища, імені, по батькові, відомостей про дату та місце народження, а також зміна статі.

Мобілізація в Росії - головні новини

У вересні 2022 року президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію, яка таємно триває донині, хоч російська влада заявляла протилежне.

Повідомляється, що Москва послати на війну проти України мігрантів з країн Центральної Азії.

У травні 2023 російський диктатор видав указ, який обзяивает з'явитися на військові збори росіян, що знаходяться в запасі. Їх нібито планують залучати до ЗС РФ, війська Національної гвардії, органи державної охорони та Федеральну службу безпеки.

Загальні Бойові втрати загарбників з 24 лютого 2022 року за 7 червня 2023 року орієнтовно склали 212030 ліквідованих осіб.

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