Доброволець російської армії раніше вже сидів за вбивство студентки.

У Росії розшукують найманця ПВК "Вагнер", який підозрюється у жорстокому побитті та зґвалтуванні дівчини.

Як повідомляє "База", відзначився колишній боєць "Вагнера" в Кіровській області. Після участі у війні на території України Олексій Костромін повернувся додому і напав на 26-річну дівчину. "Знайомство" потерпілої з "героєм війни" сталося 18 серпня і завершилося реанімацією.

"У важкому стані вона опинилася в лікарні з відкритою черепно-мозковою травмою, забоєм мозку, переломом кісток обличчя, колотими ранами шиї і контузією очних яблук", - наголошується в повідомленні.

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За даними "Бази", це – не перший злочин Костроміна. У грудні 2020 року в Кіровській області було скоєно страшне вбивство. Зокрема, в одній з квартир в селищі Созимський виявили мертву 20-річну студентку коледжу. Виявилося, що на ґрунті ревнощів її забив молотком 24-річний співробітник Управління Федеральної служби виконання покарань (УФСІН) РФ – той самий Олексій Костромін. Він намагався втекти, але був спійманий і засуджений за вбивство.

Проте, колишній силовик, відсидівши менше п'ятої частини терміну, відправився добровольцем в ПВК "Вагнер", і ось тепер відзначився черговий раз. Страшно уявити, що витворяв в Україні "російський герой", який так "успішно воює" на батьківщині.

Інші звірства "Вагнера"

Як повідомляв УНІАН, нещодавно "вагнерівець" Михайло Антипов розповів, як найманці стратили полоненого польського добровольця. Сам Антипов потрапив у "Вагнер" з колонії, де відсиджував 17-річний термін за вбивство двох осіб. "Послуживши" в рядах приватної військової компанії на території України, він вийшов на свободу.

За його словами, представники "Вагнера" взяли в полон польського добровольця. Садисти роздягли його до спідньої білизни і вели в свій тил. Полонений був упевнений, що його нагодують, ізолюють, а потім обміняють, як це передбачено Женевськими конвенціями. Однак "вагнерівці" поставили поляка на коліна і розстріляли.

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