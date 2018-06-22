Вчені придумали, як боротися з кольором, що не дає людині заснути

Ціан - колірний діапазон між зеленим і синім. Його ще називають кольором морської хвилі або блакитним.

Дослідницька група Манчестерського університету розробила метод, що дозволяє непомітно для ока скорочувати зелено-блакитне світіння екрана гаджетів ввечері. Таким чином вчені сподіваються боротися з "телефонним безсонням".

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Ціан - колірний діапазон між зеленим і синім з довжиною хвилі 485 до 500 нанометрів. Його ще називають кольором морської хвилі або блакитним, передає Бі-бі-сі.

Як вважають біологи, світіння в цьому діапазоні перешкоджає виробленню мелатоніну вечорами і є тим самим прихованим чинником, від якого залежить наша сонливість або безсоння.

Вплив цього світла змінюється, навіть якщо людське око не помічає змін у інтенсивності зелено-блакитного світіння.

У роботі вчених, опублікованій в науковому журналі Sleep, йдеться, що нічні режими в сучасних телефонах здатні знижувати яскраве світіння в цьому діапазоні, характерне для денного освітлення, але разом з цим змінюється і колірна гамма дисплея.

Кольори стають менш яскравими і насиченими, завдяки чому скорочується і блакитне світіння.

Нове дослідження доводить, що існує можливість скоротити світіння непомітним для людини чином, зберігши насиченість і яскравість кольорів.

Досліди показали, що користувачі не бачать різниці між екраном, на якому відкориговано зелено-блакитне світіння, і звичайним дисплеєм, але при цьому швидше засинають.

Телевізори, телефони, ноутбуки та інші пристрої випромінюють блакитне світіння, яке дозволяє зображенню бути більш помітним для ока. Людський мозок сприймає це світіння як денне світло - і уповільнює вироблення мелатоніну, який відповідає за режим сну.