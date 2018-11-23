США намагаються переконати союзників відмовитися від продукції Huawei - WSJ

Обладнання Huawei стало предметом для розслідування в США не так давно.

Влада США намагається переконати компанії, що надають послуги мобільного зв'язку та інтернет-провайдерів, що працюють в країнах-союзниках, уникати придбання обладнання, виробленого китайською компанією Huawei Technologies.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на "обізнані джерела, які побажали залишитися анонімними", передає Голос Америки.

Співрозмовники видання розповіли, що американські чиновники звернулися в іноземні державні агентства, які займаються питаннями телекомунікацій і безпосередньо в телекомунікаційні компанії, які діють у дружніх із США країнах. Вашингтон попередив союзників про загрозу безпеки, що виходить від обладнання Huawei та можливі ризики кібератак і шпигунства, пов'язаних із купівлею продуктів китайської компанії.

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Обладнання Huawei стало предметом для розслідування в США не так давно, пише WSJ.

Керівництво розвідувальних служб побоюється, що Huawei та інші китайські компанії можуть контролюватися урядом КНР і правлячою комуністичною партією. Це підвищує ризики кібершпіонажу і можливих атак.

У Вашингтоні обіцяють розглянути можливість фінансової компенсації для зарубіжних компаній, які припинять закупівлі і використання китайського телекомунікаційного обладнання, пише WSJ.

Влада США особливо стурбована тим, що китайське обладнання активно закуповують країни, на території яких знаходяться американські військові бази. Мова, зокрема, йде про Німеччину, Італію та Японію.

У компанії Huawei поки не відповіли на запит агентства Reuters з приводу публікації в WSJ.

Раніше УНІАН повідомляв, що в лютому директори ЦРУ, ФБР, АНБ та інших розвідувальних органів США не рекомендували купувати техніку китайських компаній Huawei і ZTE через ризик шпигунства.

У серпні підписана президентом США версія закону про національну оборону (NDAA), який визначає військовий бюджет країни на наступний рік, передбачає заборону на підписання держконтрактів із ZTE і Huawei, а також іншими телекомунікаційними компаніями Китаю або з компаніями-партнерами китайських ІТ-корпорацій.