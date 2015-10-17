На "серці" Плутона виявили загадкові заглиблення

На зробленому науковим інструментом LORRI (Long Range Reconnaissance Imager) знімку Сонцем виявилися висвітлені північна і ліва частини зображення. В поперечнику знята поверхня досягає 210 км. На ній можна розглянути поглиблення розмірами до 250 м, передає Lenta.ru.

Читайте такожПлутону можуть повернути статус планетиНа знімку помітна рівнина, а також незвичайні кластери з малих западин (з нижнього лівого кута до верхнього правого). Вчені вважають, що ця частина складається з твердого азоту, а ями та западини, що досягають сотень метрів в діаметрі і десятків - вглиб, утворилися в результаті його сублімації.

Дані, одержувані NASA, все більше свідчать про активну геологію на карликовій планеті. Якби це було не так, на її поверхні були б помітні сліди від безлічі ударних кратерів, як на інших поверхнях небесних тіл, наприклад, Місяця.

Автоматична міжпланетна станція New Horizons почала 5 вересня 2015 року пікову фазу передачі даних, отриманих у ході основного етапу досліджень 14 липня , коли апарат виявився на максимально близькій відстані від Плутона і його супутників. На передачу декількох гігабайт даних піде близько року.

В даний час станція знаходиться на відстані понад 5 млрд км від Землі. Очікується, що в 2019 році вона досягне планетоїда 2014 MU69, що знаходиться на відстані 1,6 млрд км від Плутона в поясі Койпера. До цього об'єкту New Horizons може податися після карликової планети. Місія New Horizons повинна завершитися в середині 2020-х років.

Основне завдання New Horizons - вивчення Плутона і його супутника Харона. Наукове обладнання, встановлене на станції, призначене для збору даних про можливу наявність магнітосфери у карликової планети, склад її атмосфери і будову поверхні, а також про взаємодію з Хароном.