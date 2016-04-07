У ФБР розповіли, як зламали iPhone стрілка з Сан-Бернардіно

Про це повідомляє The Verge з посиланням на заяву директора ФБР Джеймса Комі, інформує "Газета.Ru".

Комі розповів, що для злому смартфона терориста з Сан-Бернардіно бюро придбало «спеціальний пристрій» у третіх осіб. Він не став розповсюджуватися про засоби злому девайса, однак зазначив, що більш сучасні смартфони за допомогою даного обладнання ФБР зламати не може.

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«Воно не працює з iPhone 6s, не працює з iPhone 5s. Таким чином, у нас є пристрій, здатний забезпечити доступ тільки до вузького прошарку моделей смартфонів», - заявив Комі.

Також глава ФБР не став коментувати запити Apple, яка бажає дізнатися методи злому. За його словами, варто ФБР розкрити ці дані, як Apple виправить цю уразливість, а бюро втратить перевагу. Однак Комі також зазначив, що ФБР, можливо, зупиниться в своїх спробах злому смартфонів на даному етапі.

Раніше повідомлялося, що ФБР допоможе прокуратурі Арканзасу зламати ще кілька iPhone.