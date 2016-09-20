Apple хоче запатентувати паперовий пакет

Заявку, відправлену ще в березні, відомство опублікувало в середині вересня, пише Медуза.

Патент поданий на "паперовий контейнер з білого паперу, що як мінімум на 60 відсотків складається з перероблених матеріалів", а також на різні уточнені моделі, що являють собою все той же паперовий пакет.

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Як зазначає The Next Web, над пакетом працювали дизайнери, які придумали зарядки, що приєднуються до пристроїв Apple з допомогою магніту, і компоненти взуття Nike. Видання вважає, що Apple намагається запатентувати не звичайний паперовий пакет, а власну, поліпшену версію.

Так, в одному з пунктів заявки зазначено, що в пакет можуть вставлятися підсилюючі вставки, які дозволять компенсувати знижену міцність переробленого паперу. В іншому корпорація пише, що ручки, які використовуються в існуючих пакетах, занадто жорсткі. Винахідники пропонують вирішити цю проблему за допомогою ручок, зроблених з паперових волокон, — вони повинні відчуватися м'якими, як тканинні шнурки.

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Чи отримає Apple патент на пакет, поки невідомо. Але компанія ще в квітні замінила у своїх магазинах пластикові пакети на паперові.

Раніше УНІАН повідомляв, що Американське бюро патентів і торгових марок опублікувало 54 нових патенту компанії Apple. Серед них – патент на виробництво гнучких пристроїв з OLED (Organic Light Emitting Diode) екранами, на які компанія збирається перейти вже в 2017 році.