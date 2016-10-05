NASA запустить у космос робота-"ящірку" (відео)

Про це повідомляє Tech Today.

Сміття в космосі став суттєвою проблемою - в 2013 році Європейське космічне агентство оцінило кількість сміття на навколоземній орбіті в 170 мільйонів об'єктів діаметром більше міліметра.

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Лапки геконів покриті величезною кількістю щетинок. Їх надзвичайна щільність і особлива геометрія розстановки дає величезну площу дотику з поверхнею, на якій ящірці потрібно закріпитися. Така площа породжує сили тяжіння Ван-дер-Ваальса, яка утримує гекона де завгодно - на склі, дереві та залізі, під водою, в невагомості.

Маніпулятор космічного робота-сміттяра NASA влаштований приблизно за таким же принципом. Він покритий синтетичними волокнами, які забезпечують величезну площу дотику.