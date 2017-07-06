У США збитки від кібератак можуть бути набагато більшими, ніж в Україні – експерти

Російські хакери відпрацьовують свою кіберзброю в Україні і демонструють західним опонентам свої можливості, причому на Заході збиток від їхньої діяльності може бути набагато більшим. Таку думку в коментарях "Новому времени" висловили декілька фахівців у сфері кібербезпеки.

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"Росія використовує Україну як полігон, лабораторію для покращення нових способів ведення глобальної онлайн-війни, — вважає експерт Енді Грінберг.— І цифрові бомби, які Росія неодноразово встановлювала в Україні,— ті ж, що встановлювалися, як мінімум, одного разу в цивільній інфраструктурі США".

Так, після атаки на український ЦВК в 2014-му КіберБеркут перекинув свої зусилля через океан і засвітився під час президентських виборів в США в 2016-му. За підсумками розслідування американських спецслужб виявилося, що хакери з Росії отримали доступ до систем виборчкомів більшості штатів. Крім того, напередодні виборів кіберзлочинці, яких у США пов'язують з Москвою, атакували передвиборний штаб кандидата в президенти США Хілларі Клінтон.

На думку американського експерта з кібербезпеки Роберта Лі, для хакерів російської SandWorm США можуть уявити ще більш зручний набір цілей, ніж Україна. Справа в тому, що енергетичні фірми США більш захищені з точки зору кібербезпеки, але вони також більш автоматизовані і сучасні, ніж в Україні. А значить, надають більше можливостей для атак. До того ж у американських інженерів менше досвіду з ручним відновленням роботи станцій через часті відключення.

Керівник української компанії ISSP Labs, розробника рішень з інформаційної безпеки, Олексій Ясинський також упевнений: Україна — це не стільки кінцева мета, скільки полігон.

Він вважає, що у хакерів під час їхніх численних атак на енергетичні і державні структури, була можливість досягти справді руйнівних, незворотніх наслідків. Але вони щоразу відступали, ніби під час навчань.

Якщо ж відпрацьовані в Україні механізми хакери Кремля застосують в країнах Заходу, де рівень автоматизації набагато вищий, збиток буде істотно більшим, упевнений Ясинський.

"В структурах, де зберігається механічне управління [як зараз в Україні], ризики набагато нижчі,— пояснює він.— Коли більшість процесів автоматизовано, кіберскладову можна розцінювати як високоефективну зброю".

Жертвами подібної зброї, якщо її застосування призведе до техногенної катастрофи, можуть стати тисячі людей — і це стосується як України, так і США з Євросоюзом.

Він додав, що хакерам цілком під силу вивести з ладу підприємства, що відповідають за постачання життєво важливих ресурсів. У тому числі заблокувати водо та електропостачання військових частин і лікарень або ж перекрити канали зв'язку. "Найгірший потенційний сценарій — техногенна катастрофа",— резюмує Ясинський.

Нагадаємо, що масштабна кібератака на державні установи, об'єкти, фінансового, енергетичного транспортного сектору, а також приватні підприємства з допомогою шкідливого програмного продукту Petya.A, який блокує роботу комп'ютерних систем, відбулася 27 червня. Вірус-блокувальник шифрує дані на комп'ютері, і вимагає викуп.

Українська киберполіція не вірить в те, що метою самої масштабної хакерської атаки на українські державні і приватні компанії було здирництво. Проаналізувавши інциденти, вони виявили, що Petya був лише прикриттям, насправді ж зловмисники збирали коди ЄДРПОУ компаній-жертв.

Повний текст статті про кібератаку в Україні читайте у свіжому номері журналу "Новое время".