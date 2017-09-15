У предків земноводних зуби росли по всьому піднебінню

У стародавніх рептилій були не тільки гострі ікла, але і безліч зубів по всьому піднебінню, вважають палеонтологи. Про свої висновки вони розповіли в журналі Peer J, як пише "Газета.ру".

У деяких хребетних тварин на твердій частині неба знаходяться дентикули – маленькі виступи, схожі на зуби. Вони були широко поширені серед ранніх чотириногих. Аналіз останків темноспондильных, предків сучасних земноводних, показав, що такими зубцями у них було покрито і м'яке піднебіння. Маленькі дентикули розташовувалися на пластинках, які кріпилися до м'яких тканин.

Читайте такожДослідження показало, що динозаври відкладали кольорові яйця

Зазвичай в процесі закам'яніння м'які тканини руйнуються, але дослідники працювали із відмінно збереженими рештками тварин, знайдених в Оклахомі. Вік останків становить близько 289 млн років.

Аналіз дентикул показав, що за будовою вони дуже близькі до звичайних зубів – у них є емаль, дентин, пульпа. Тепер ученим належить знайти відповідь на питання, чому у більшості сучасних земноводних кількість зубів значно зменшилася, а в деяких вони зовсім зникли.