Порівнявши руки давніх жінок і сучасних спортсменок, вчені отримали несподіваний результат (відео)

Порівняння кісток жінок, які жили 6 тисяч років тому, і сучасних спортсменок, показало, що в давнину у жінок руки були сильнішими, ніж у професійних веслярів, повідомляється у статті у журналі Science Advances. На думку вчених, це може бути пов'язано із зайнятістю в сільському господарстві: жінкам доводилося вручну виконувати важкі сільськогосподарські роботи, включаючи помел зерна, пише N+1.

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Група під керівництвом Алісон Макінтош з Кембріджського університету порівняла кістки членів університетського жіночого клубу спортивного веслування і кістки жінок, які жили в епоху становлення сільського господарства (7400-1200 років тому). У число спортсменів увійшли жінки, віком близько 20 років, які тренувалися по два рази на день і веслували приблизно по 120 кілометрів на тиждень. Для вивчення їхніх кісток учені використовували невеликий комп'ютерний томограф. Також вчені за допомогою лазерної 3D-візуалізації і силікону побудували тривимірні моделі 89 великогомілкових кісток і 78 плечових кісток жінок, які жили у Центральній Європі в епоху неоліту, Бронзового та Залізного віку, а також у Середньовіччі.

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З'ясувалося, що ноги жінок епохи неоліту не сильно відрізнялися від ніг сучасних спортсменок, однак кістки рук були приблизно на 11-16 відсотків міцніше, ніж у тих, хто займався веслуванням. Крім того, кістки древніх жінок майже на 30 відсотків міцніше кісток середньостатистичних студенток Кембріджа.

Навантаження на верхні кінцівки тільки посилилося в Бронзовий вік (4300-3500 років тому): кістки рук жінок того часу були на 9-13 відсотків міцніше, в той час як кістки ніг, навпаки, були на 12 відсотків слабкіше.

Дослідники не можуть однозначно сказати, чим зумовлені такі відмінності. На їхню думку, це пов'язано з отриманням борошна - для цього жінки дроблять зерна вручну за допомогою каменів. В сучасних суспільствах, де все ще використовують жорна, жінки розмелюють зерно до п'яти годин у день. Крім того, автори роботи припускають, що це було не єдине заняття давніх жінок. До винаходу плуга сільськогосподарська діяльність включала ручні посадку рослин, обробіток землі і збирання усього врожаю.

Як повідомляв УНІАН, раніше вчені з'ясували, що жінкам складніше вижити при зупинці серця через гендерні стереотипи.