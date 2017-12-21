Психологи: люди з нижчих верств суспільства мудріші за представників еліти

Люди, що володіють низьким соціальним статусом, виявилися мудрішими за тих, хто належить до більш високих шарів суспільства, повідомляється в журналі Proceedings of the Royal Society B. У дослідженні мудрість розглядається як здатність бути неупередженим, розуміти обмеженість власних знань і розглядати проблему з різних сторін в міжособистісних конфліктах, передає N+1.

У новій роботі психологи Ігор Гроссман і Джастін Бріенца з Університету Вотерлу спробували визначити, чи є зв'язок між соціальним класом і мудрістю при вирішенні конфліктів. Дослідження проходило у два етапи: у першому взяли участь 2145 людина, у другому - 299.

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Спочатку вчені провели онлайн-опитування, учасниками якого стали жителі США. Добровольці повинні були згадати будь-яку недавню сварку, наприклад з другом чи колегою, а потім заповнити анкету. Вона складалася з 20 питань, які з'ясовували деталі поведінки респондентів під час конфлікту, наприклад, чи намагалися вони зрозуміти причини дій іншої людини, чи намагалися подивитися на ситуацію з іншого боку. Випробовувані оцінювали свою поведінку за п'ятибальною шкалою (1 = зовсім немає, 5 = дуже сильно).

Паралельно Гроссман і Бріенца збирали статистику про середні доходи, доступ до ресурсів та рівні освіти в різних штатах. Перш ніж перейти до цієї процедури, психологи переконалися, що їхня вибірка репрезентативна. Крім того, випробовувані самі додатково оцінювали свій соціальний статус.

У другій частині дослідження взяли участь представники різних класів, - від бідних безробітних до багатих, - які проживають у штаті Мічиган. Вони проходили тест Векслера на рівень інтелекту, а також читали три листи з колонки порад у виданні «Дорога Еббі». В одному з них, наприклад, запитувалося про вибір сторін у спорі між спільними друзями. Після прочитання кожен учасник обговорював з інтерв'юером, як буде розвиватися описана читачем ситуація. Експерти оцінювали відповіді учасників через кілька критеріїв.

Результати онлайн-опитування показали, що люди, які належали до нижчих соціальних верств, міркують мудріше, ніж представники вищого середнього класу (коефіцієнт кореляції -0,39). Ефект спостерігався при різних методах аналізу і різних демографічних групах. З іншого боку, достовірного зв'язку між рівнем інтелекту і мудрістю в міжособистісних конфліктах вченим виявити не вдалося.

У майбутньому дослідники сподіваються включити в аналіз більше людей, що представляють вищі і нижчі верстви населення.Це дозволить перевірити результати роботи психологів.

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