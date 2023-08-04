З часом вона перетвориться на голий камінь.

Астрономи виявили карликову зірку, яка регулярно зриває атмосферу зі своєї орбітальної екзопланети. Її хижацька поведінка пояснюється віком космічного світила.

Як йдеться у дослідженні в журналі The Astronomical Journal, ця зірка розташована всього в 32 світлових роках від Землі, а її вік становить 23 мільйони років. За космічними мірками, це фактично немовля.

Навколо цієї зірки обертається екзопланета AU Mic b, розміри якої трохи перевищують Нептуна. Вона має 20,12 маси Землі та 4,19 радіуса Землі. Орбіта нещасної планети триває лише 8,5 доби через дуже близьку відстань до зірки.

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Астрономи пояснюють, що молоді зірки набагато активніші, ніж старі. Зірка поруч з AU Mic b випускає майже постійний "потік люті" й створює по шість спалахів на день. Через це екзопланета потерпає від зоряних вітрів та інтенсивного рентгенівського випромінювання. З часом AU Mic b перетвориться на голий камінь.

"Це відверто дивне спостереження є свого роду стрес-тестом для моделювання та фізики планетарної еволюції. Це спостереження дуже цікаве, тому що ми отримуємо можливість дослідити взаємодію між зіркою і планетою, яка справді є найекстремальнішою", — розповів астроном Кіглі Роккліфф із Дартмутського коледжу, провідний автор дослідження.

У планет більшого розміру є більше шансів вижити в таких жорстких умовах завдяки достатній гравітації для збереження щільності атмосфери. Вчені хочуть провести дослідження і дізнатися, якими саме параметрами повинна володіти планета, щоб витримати натиск молодого червоного карлика.

Також астрономи спостерігають за погодними умовами на AU Mic b. Ймовірно, під час спалахів на планеті одночасно вмикаються всі механізми руйнування атмосфери, що створює чудові умови для вивчення.

Останні відкриття астрономів

Нещодавно науковці вперше в історії виявили зірку з неоднорідною поверхнею, яка ніби поділена на дві частини.

Також вони знайшли екзопланету WASP-193B на відстані 1232 світлових років від нас, яка є однією з найдивніших на сьогоднішній день.

Крім того, у нашій галактиці виявлено об'єкт, який випромінює дивні радіосигнали.

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