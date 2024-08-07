Homo floresiensis жив на індонезійському острові Флорес ще 50 000 років тому.

Homo floresiensis, вид людей, прозваний "гоббітами" за свій низький зріст, був навіть меншим, ніж вважалося раніше, як показало нове дослідження скам'янілостей.

Вид, споріднений із сучасними людьми, було вперше виявлено 2003 року в печері Ліанг Буа на індонезійському острові Флорес, на честь якого його і було названо, пише The Independent.

Археологи виявили, що люди з маленьким мозком жили на острові всього 50 000 років тому, коли наш власний вид, Homo sapiens, уже давно влаштувався в Австралії на півдні.

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Початкові скам'янілості припускали, що особини цього виду виростали приблизно до 1 метра 6 сантиметрів у висоту з маленьким мозком і великими зубами для свого крихітного розміру. Однак походження виду залишалося загадкою через рідкість його скам'янілостей.

Спочатку вважалося, що Homo floresiensis був карликовим нащадком ранніх азіатських популяцій предків людини виду Homo erectus.

Деякі дослідники припустили, що "гоббіти Флореса" були пізніми залишками, які вижили пізніше, більш давнього виду предків людей невисокого зросту з Африки, що передував навіть Homo erectus.

На місці під назвою Мата Менге, за 75 км на схід від печери Ліанг Буа на Флоресі, дослідники раніше виявили інші стародавні людські скам'янілості, включно з фрагментом щелепи і шістьма зубами, датованими приблизно 700 000 років тому.

Скам'янілості, мабуть, належать трьом особинам зі ще меншими щелепами і зубами, ніж у Homo floresiensis. Ґрунтуючись на цьому, дослідники припустили, що невеликий розмір тіла Homo floresiensis, ймовірно, розвинувся раніше в історії виду.

Тепер учені знайшли ще три скам'янілості в Мата Менге, датовані 700 000 років тому, включно з крихітною плечовою кісткою дорослої людини, частиною нижньої половини верхньої частини руки.

За цими кістками вони підрахували, що висота тіла дорослого Homo floresiensis становила лише близько 100 см, що приблизно на 6 см менше за висоту скелета "Гоббіта" з Лян Буа.

"Ця плечова кістка дорослої людини віком 700 000 років не просто коротша, ніж у Homo floresiensis, це найменша кістка верхньої частини руки, відома зі скам'янілих гомінінів у всьому світі", - сказав Адам Брамм, співавтор дослідження в австралійському Університеті Гріффіта.

Цей дуже рідкісний зразок підтверджує гіпотезу про те, що предки Homo floresiensis мали надзвичайно малий розмір тіла. Однак тепер із крихітних пропорцій цієї кістки кінцівки стає зрозуміло, що ранні предки "Гоббіта" були навіть меншими, ніж ми думали раніше.

Подальший аналіз показав, що викопні особини Мата Менге, ймовірно, були "прямими предками" і "більш древнім варіантом" Homo floresiensis, але з менш спеціалізованими зубами, ніж їхні нащадки.

Крихітна кістка руки, вивчена під час нового дослідження, натякає на те, що екстремальне зменшення розмірів тіла відбулося на ранньому етапі історії "хоббітів" Флореса.

"Нові скам'янілості переконливо свідчать про те, що історія "хоббітів" справді почалася, коли група ранніх азіатських гомінідів, відомих як Homo erectus, якимось чином опинилася ізольованою на цьому віддаленому індонезійському острові, можливо, мільйон років тому, і з часом зазнала різкого зменшення розмірів тіла", - сказав доктор Брамм.

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