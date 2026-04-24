Під Північним морем виявили прихований ліс, який зник 400 000 років тому

Під поверхнею Північного моря вчені виявили прихований доісторичний ліс, який змінює уявлення про навколишнє середовище в цьому регіоні.

Як пише DailyGalaxy, використовуючи аналіз стародавньої ДНК, вчені встановили, що на затонулому ландшафті, відомому як Доггерленд, вже понад 16 000 років тому існували пишні живі ліси, що складалися з дуба, в’яза та ліщини. Це на кілька тисяч років раніше, ніж вважалося можливим для Північної Європи.

Доггерленд колись з'єднував Британію з континентальною Європою, утворюючи велику смугу землі, перш ніж його затопило рівнем моря, що піднімається. Довгий час його розглядали здебільшого як прохід для ранніх людей, які переміщалися регіоном.

У новому дослідженні вчені проаналізували 252 зразки осадових порід, зібраних із 41 морського керна, і виявили ДНК видів дерев помірного клімату, що існували щонайменше 16 000 років тому. Що особливо несподівано – дослідники також виявили ДНК видів Pterocarya (родина волоського горіха), які, як вважалося, зникли з цього регіону 400 000 років тому. Це вказує на те, що ізольовані "мікропритулки" дозволили деяким видам існувати набагато довше, ніж передбачалося раніше.

Дослідники також виявили липу, або Tilia, яка з'явилася приблизно на 2000 років раніше, ніж очікувалося, на материковій частині Великої Британії. Це вказує на те, що місцеві м'які кліматичні умови підтримували більш складні екосистеми, ніж повідомлялося раніше.

Дослідники вважають, що ці лісисті райони могли забезпечувати ранні мезолітичні популяції людей їжею та житлом, і це може пояснити відсутність археологічних знахідок ранньої людини в сучасній Британії через тривале затоплення Північного моря.

Раніше УНІАН розповідав, що в Китаї дослідники виявили прихований ліс глибоко всередині величезної карстової воронки на півдні Китаю – на глибині понад 200 метрів під поверхнею,

