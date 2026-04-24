Буде ноу-хау: ремонт захисної арки на ЧАЕС частково можуть виконувати роботи, – директор

Внаслідок влучання дрону та пожежі НБК втратив повну герметизацію.

Французькі компанії пропонують розробити механізми, які дозволили б автоматизувати роботи з відновлення пошкодженої росіянами захисної арки на Чорнобильскій АЕС - Нового безпечного конфайнмента (НБК) - та зменшити необхідність прямої участі працівників. Про це в інтерв’ю УНІАН розповів генеральний директор ДСП "Чорнобильська АЕС" Сергій Тараканов.

"Французькі компанії пропонують зараз концептуально розробити механізми, які б дозволили роботизувати деякі роботи у цій зоні та мінімізувати залучення людини-робітника. НБК є шедевром інженерної думки, а нові виклики дають змогу нашим та французьким інженерам ще раз проявити себе та вигадати щось, чого раніше не було", – зазначив український атомник.

14 лютого 2025 року російський дрон влучив прямо у оболонку НБК, внаслідок чого здійнялася пожежа і захисна арка втратила повну герметизацію. Однак, як зазначає Тараканов, Новий безпечний конфайнмент можна відновити.

"Після влучання дрону ЄБРР, який є адміністратором міжнародної допомоги для ЧАЕС, попросив французькі компанії Bouygues та Vinci, що у складі консорціуму Novarka будували НБК, долучитися до оцінки пошкоджень конфайнменту та розробки технічних підходів для його відновлення. Ці компанії таку роботу провели, і нещодавно – у березні – презентували у Лондоні свої результати. З хороших новин – вони визнали, що існує можливість відновлення НБК. А з поганих – це буде доволі дорого коштувати", – говорить Тараканов.

Як проводитимуть ремонтні роботи

За словами фахівця, основна складність полягає в тому, що арку НБК збирали не безпосередньо над об’єктом "Укриття", розташованим над четвертим реактором, а за 327 метрів від нього - у зоні з нижчим рівнем радіації. Після цього конструкцію перемістили по рейках і встановили над об’єктом "Укриття". Вага арки становить 36 тисяч тонн, і вона стала найбільшою рухомою інженерною спорудою у світі. Проте тепер роботи доведеться проводити на місці, не рухаючи Новий безпечний конфайнмент.

"Зараз пересувати ми її не плануємо. Ми не хочемо відкривати об’єкт "Укриття" для атак ворожих дронів, бо НБК спрацював саме як захисна споруда", – каже фахівець.

БК над об’єктом "Укриття" - означає робити це у тих умовах, які не планувалися. Рівень радіації там дуже високий і становить до 1 мілізіверта на годину. Тараканов зазначає, що працівник, який працюватиме там, за 20 годин може отримати річну дозу опромінення і буде змушений припинити роботу на рік.

Усе це, разом із опрацюванням технічних підходів, формує доволі широкий діапазон вартості таких робіт. У звітах французьких компаній фігурує оцінка від 300 до 700 мільйонів євро. Для зручності ЄБРР усереднює цю суму до приблизно 500 мільйонів.

Гендиректор ДСП "Чорнобильська АЕС" додав, що бюджет буде уточнено протягом 18 місяців. На останній конференції донорів уже погодили укладення контракту з французькими компаніями на проведення ранніх інжинірингових і закупівельних робіт, у ході яких буде деталізовано проєктний пакет для виконання ремонту.

Чорнобильська АЕС – останні новини

Нещодавно старший ядерний спеціаліст "Грінпіс Україна" Шон Берні повідомив, що пошкоджений Новий безпечний конфайнмент необхідно відновити до 2030 року. Після цього терміну металеві конструкції конфайнменту почнуть зазнавати корозійних процесів, які вже неможливо буде зупинити. При цьому повністю повернути конфайнмент до початкового стану неможливо.

Експерт вважає, що об’єкт "Укриття" під НБК вже зараз може обвалитися в будь-який момент. Це може призвести до значного викиду радіоактивних речовин.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві енергетики повідомили, що станом на початок року усі об’єкти ЧАЕС функціонують у штатному режимі, а рівень радіації залишається в межах норми.

