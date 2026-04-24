Зеленський прибув до Саудівської Аравії (відео)

Візит стосуватиметься подальшого розвитку домовленостей щодо безпеки, енергетики та інфраструктури.

Президент Володимир Зеленський прибув з візитом до Саудвської Аравії. Про це глава держави повідомив у Telegram.

Як відзначив Зеленський, у його порядку денному передбачена зустріч зі спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом Аль Саудом.

"Учора на зустрічі з європейськими лідерами закріпили фінансові гарантії нашої стійкості. Сьогодні розвиваємо домовленості із Саудівською Аравією у сфері безпеки, енергетики та інфраструктури", - зазначив Зеленський.

Як підкреслив президент, важливо, щоб посилення було взаємним.

"Ціную змістовну співпрацю між нашими країнами", - додав Зеленський.

Співпраця України і Саудівської Аравії

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня Україна та Саудівська Аравія уклали угоду про десятирічне співробітництво у галузі оборони. Цей документ закладає основу для подальших контрактів, технологічної співпраці й інвестицій і посилює міжнародну роль України як безпекового донора.

Також президент зазначив, що у відповідь на військову допомогу, Україна намагається домовитися з країнами Близького Сходу про постачання дизелю. За його словами, в Україні можливий дефіцит дизеля на 90%. А від нього критично залежать сільське господарство та вантажні перевезення.

