Під Києвом різко подорожчали паркомісця і гаражі: ціни подекуди злетіли до 3,5 раза

Найвищу медіанну вартість на купівлю паркомісця зафіксовано у Софіївській Борщагівці.

У Києві медіанна вартість купівлі паркомісця становить 1,22 мільйона гривень, що на 29% більше, ніж торік. Водночас столиця вже не є найдорожчою локацією.

За результатами дослідження "OLX Нерухомість", яке є у розпорядженні УНІАН, найвищу медіанну вартість на купівлю паркомісця зафіксовано у Софіївській Борщагівці – близько 1,28 млн грн. За рік ціна тут зросла майже на 90%, що може пояснювати значне зростання попиту. Тут кількість відгуків на оголошення збільшилась на 69% (у порівнянні березня 2026 до березня 2025 року).

Зазначається, що далі за рівнем цін йдуть інші населені пункти області. Зокрема, в Ірпені медіанна вартість становить 823 тис. грн (+24% за рік), при цьому попит зріс на 64%. У Борисполі медіанна вартість купівлі становить 788 тис. грн, що вдвічі більше, ніж торік (100%), а у Броварах – близько 712 тис. грн (+15%).

У Святопетрівському медіанна ціна становить 697 тис. грн, збільшившись майже у 3,5 раза за рік. Водночас у Чабанах медіанна вартість купівлі паркомісця залишається без змін у порівнянні березня 2026 з березнем 2025 року і становить близько 571 тис. грн.

Оренда паркомісця

За даними аналітиків, сегмент оренди паркомісць загалом повторює тенденції купівлі, оскільки найвищі ціни також зафіксовані у передмісті. Зокрема, у Софіївській Борщагівці медіанна вартість оренди становить близько 7 000 грн на місяць, що на 75% більше, порівнюючи березень 2026 до березня 2025 року, а у Вишневому – 6 500 грн (приріст 63% за рік).

У Києві медіанна ціна нижча – 5 500 грн на місяць, із приростом 25% (березень 2026 до березня 2025 року).

Далі за рівнем вартості серед досліджуваних місць – Ірпінь і Святопетрівське, де оренда становить близько 4 500 грн. При цьому в Ірпені ціна залишилась без змін, тоді як у Святопетрівському зросла майже у 3 рази. У Броварах орендувати паркомісце можна в середньому за 4 000 грн, що на 33% більше, ніж у березні 2025 року.

Купівля гаражів

Гаражі залишаються більш доступною альтернативою паркомісцям. Різниця у вартості залежно від локації може сягати кількох разів. Водночас і купівля, і оренда в цьому сегменті демонструють зростання цін у Києві та передмісті.

Найвищу медіанну вартість купівлі гаража зафіксовано в Ірпені – 818 тис. грн, що на 134% більше, ніж у березні 2025 року. Таке зростання може бути пов’язане зі збільшенням попиту: кількість відгуків на оголошення про купівлю тут зросла на 74%.

Серед інших населених пунктів передмістя вищі ціни фіксуємо у Петропавлівській Борщагівці – 659 тис. грн (+18% за рік) та Вишневому – 635 тис. грн (+53%). У Броварах медіанна вартість становить близько 438 тис. грн (+3%). У Києві медіанна ціна купівлі гаража нижча – 437 тис. грн, що на 23% більше, ніж торік.

Оренда гаражів

Сегмент оренди гаражів у багатьох містах за ціною наближається до рівня оренди паркомісць. Зокрема, в Ірпені медіанна вартість оренди становить близько 6 000 грн на місяць (приріст 50% за рік), у Вишневому та Святопетрівському – близько 4 500 грн (29% та – 18% відповідно). У Броварах – 4 000 грн (+60%), а у Борисполі – близько 4 000 грн (+63%).

Київ залишається одним із найбюджетніших варіантів у порівнянні з передмістями. У столиці медіанна вартість оренди становить близько 3 500 грн на місяць.

Проблема паркування актуальна як у Києві, так і в передмісті, що своєю чергою підтримує попит на обидва формати зберігання авто. Загалом купівля гаражів і паркомісць суттєво відрізняється за медіанною ціною – гаражі залишаються значно доступнішими. Водночас в оренді ця різниця вже не така відчутна: ціни у двох сегментах поступово зближуються.

За результатами дослідження "OLX Нерухомість", оренда приватних будинків в Україні стрімко подорожчала. Найбільше зростання у відсотковому співвідношенні відбулося у Запоріжжі, де медіанна ціна довгострокової оренди будинку зросла на 87% - з 8 000 грн у березні 2025 року до 15 000 грн у березні 2026 року.

Щодо купівлі будинків у Київській області, то медіанна вартість протягом минулого року трималась на рівні, із невеликим зростанням або зі зниженням на 1-3%. У порівнянні січня 2026 року до січня 2025 року, зміна медіанної ціни купівлі становить +13%. Якщо ж порівнювати січень цього року до грудня 2025 року, то зростання склало +2%.

