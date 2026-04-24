Якщо мопед виїхав на пішохідну зону: юрист пояснив, що можна зробити

Пищида зауважує, що це такий же транспортний засіб як і автомобіль.

Якщо водій на мопеді виїхав на пішохідну зону, то можна звернутися до поліції, також знявши все це на фото чи відео. Про це у коментарі УНІАН сказав юрист Володимир Пищида, відповідаючи на запитання щодо правил руху для мопедів і чи можуть вони виїжджати на пішохідні зони.

"Не мають права. Це в Правилах дорожнього руху прописано… Такий же транспортний засіб як і автомобіль. Абсолютно ніякої різниці немає. Просто два колеса, а там - чотири", - зауважив він.

За словами Пищиди, щодо такого порушення можна зателефонувати в поліцію. Водночас, оскільки зазвичай на мопедах немає номерних знаків, то правоохоронцям потрібно описати візуальний вигляд транспорту та водія. Крім того, можна зняти і передати поліції фото чи відео.

Також він зауважив, що, зокрема, у Києві та Дніпрі діє система "Безпечне місто", де все фіксується в онлайн-режимі. "Спершу забороняли роботу деяких відеокамер у зв’язку з воєнним станом, а зараз відновили", - сказав юрист.

Ситуація з самокатами

Як повідомляв УНІАН, раніше Микола Ільчук, експерт з адвокації кампанії "За безпечні дороги" зауважив, що згідно з чиним законодавством, не можна сказати, що особа, яка керує самокатом, є водієм.

Він наголосив, що наразі існують законодавчі прогалини, які не дозволяють ефективно реагувати на порушення, скоєні людьми на самокатах, та притягати їх до відповідальності.

