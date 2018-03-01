"Дике поле": в мережі показали трейлер довгоочікуваного фільму за романом Жадана (відео)

Картина поставлена за романом Сергія Жадана «Ворошиловград». Режисером виступив Ярослав Лодигін. Над сценарієм разом з Лодигіним працювала Наталія Ворожбит.

У мережі з'явився перший трейлер української картини «Дике поле» – екранізації роману «Ворошиловград» Сергія Жадана, який в 2014 році був названий BBC книгою десятиліття.

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У центрі сюжету молодий політтехнолог Герман, який повертається з Харкова в рідне містечко на сході України, щоб побачити брата.

Там він дізнається, що родичу загрожують місцеві бандити, а старі знайомі виявилися замішані в дивних справах. Перед героєм постає дилема: допомогти у всьому розібратися чи повернутися додому.

Головні ролі в картині виконали Олег Москаленко, Олексій Горбунов, Володимир Ямненко, Руслана Хазипова, Георгій Поволоцький, Євгенія Муц, Ігор Портянко та інші. В епізодичній ролі можна буде побачити самого Сергія Жадана.

У широкий прокат картина вийде восени 2018 року. Перед цим запланована прем'єра на українських і міжнародних фестивалях.