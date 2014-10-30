Під Дніпропетровськом горять торф'яники: близько 200 машин лежать у кюветах
22:10, 30 жовтня 2014Суспільство
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Біля Дніпропетровська, вздовж траси Київ-Дніпропетровськ горять торф'яники. Дорогу укутав їдкий білий дим, у придорожніх кюветах "звалище" авто.
Під Дніпропетровськом горять торфяники / ГАИ
Про це повідомляє кореспондент УНІАН.
За його словами, кілька кілометрів траси біля с. Балівка Дніпропетровської області окутані клубами білого їдкого диму і дуже обмежена видимість.
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"Дим не дає дихати і роз'їдає очі, за метр від машини нічого не видно. Через погану видимість близько 200 авто стоять на розділювальній смузі або лежать у кюветах. Фури стоять на узбіччі", - поідомив він.
За інформацією, зважаючи на складну дорожну ситуацію ДАЇ планує перекрити рух на цій частині траси.
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