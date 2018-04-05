Дві українські співачки потрапили до офіційного трейлеру Євробачення-2018 (відео)
15:15, 05 квітня 2018Суспільство
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Ролик фактично є збіркою найбільш яскравих моментів пісенного конкурсу Євробачення у минулому.
Джамала із нагородою / REUTERS
Українські співачки Джамала та Марія Яремчук фігурують в офіційному трейлері Євробачення-2018.
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Відео оприлюднено на офіційному YouTube-каналі конкурсу.
У ролику, який фактично є збіркою найбільш яскравих моментів шоу у минулому, Марія Яремчук з’являється на 31 секунді. Співачка представляла Україну на Євробаченні у 2014 році і з піснею Tick-Tock і посіла тоді 6 місце у фіналі.
Джамала (на 1:24 сек.), показана у момент після оголошення її переможницею Євробачення-2016. На кадрах можна побачити, як вона крокує з прапором України за нагородою.
Нагадаємо, Джамала перемогла на пісенному конкурсі із авторською піснею "1944", присвяченою депортації кримськотатарського народу.
Відео: Eurovision Song Contest
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