Дві українські співачки потрапили до офіційного трейлеру Євробачення-2018 (відео)

Ролик фактично є збіркою найбільш яскравих моментів пісенного конкурсу Євробачення у минулому.

Українські співачки Джамала та Марія Яремчук фігурують в офіційному трейлері Євробачення-2018.

Читайте такожСтало відомо, під яким номером виступатиме MELOVIN у півфіналі Євробачення-2018

Відео оприлюднено на офіційному YouTube-каналі конкурсу.

У ролику, який фактично є збіркою найбільш яскравих моментів шоу у минулому, Марія Яремчук з’являється на 31 секунді. Співачка представляла Україну на Євробаченні у 2014 році і з піснею Tick-Tock і посіла тоді 6 місце у фіналі.

Джамала (на 1:24 сек.), показана у момент після оголошення її переможницею Євробачення-2016. На кадрах можна побачити, як вона крокує з прапором України за нагородою.

Нагадаємо, Джамала перемогла на пісенному конкурсі із авторською піснею "1944", присвяченою депортації кримськотатарського народу.

Відео: Eurovision Song Contest