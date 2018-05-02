"Вне зоны доступа": в окупованому Донецьку засвітився відомий гурт (відео)
09:48, 02 травня 2018Суспільство
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Раніше солістка гурту "Город 312" потрапила до бази "Миротворця", але артисти все одно виступають на окупованих територіях України.
"Город 312" виступив в Донецьку / Скріншот
1 травня у центрі окупованого Донецька виступив поп-рок гурт "Город 312", який заспівав пісню "Вне зоны доступа".
Відео з місця подій на своєму YouTube-каналі опублікувала користувач Алінка Новікова.
Варто зауважити, що раніше солістка гурту "Город 312" Світлана Назаренко потрапила до бази "Миротворця" за виступ на фестивалі "Барабулька" в окупованому Криму.
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, 17 грудня в Донецьку і Луганську виступив популярний російський співак Олексій Воробйов.
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