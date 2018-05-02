"Вне зоны доступа": в окупованому Донецьку засвітився відомий гурт (відео)

09:48, 02 травня 2018
Суспільство
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"Місто 312" виступив в Донецьку / Скріншот

Відео з місця подій на своєму YouTube-каналі опублікувала користувач Алінка Новікова.

Варто зауважити, що раніше солістка гурту "Город 312" Світлана Назаренко потрапила до бази "Миротворця" за виступ на фестивалі "Барабулька" в окупованому Криму.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, 17 грудня в Донецьку і Луганську виступив популярний російський співак Олексій Воробйов.

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Теги: #Донецьк#виступ