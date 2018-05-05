В’ятрович не впевнений, що Ватутіна треба вшановувати, але пам’ятник має залишатися

На думку В’ятровича, Ватутін - це точно не та фігура, яку повинні уславлювати українці і на прикладі якої виховувати майбутні покоління.

Пам’ятник Ватутіну в центрі Києва, який знаходиться безпосередньо на могилі, відповідно до законодавства, має там залишатися.

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Про це заявив голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович у інтерв'ю радіо Свобода. "Але як людина, яка знає історію України, яка знає історію Другої світової війни я не впевнений, що Ватутін – це та фігура, яку ми повинні вшановувати", - зазначив він.

За словами В’ятровича, Ватутін є людиною, яка відповідальна за смерть дуже багатьох червоноармійців. "Ці смерті були спричинені тільки бажанням Ватутіна взяти Київ в якості подарунка до чергової річниці жовтневої революції вождю Йосипу Сталіну", зазначив він, додавши при цьому, що "це точно не та фігура, яку ми повинні уславлювати, на прикладах якої ми повинні виховувати майбутні покоління".

"Більше того, Ватутін – це той діяч комуністичного режиму, який по суті загинув в результаті того, що потрапив в засідку УПА", - уточнив В’ятрович.

Він висловив бажання, щоб в Україні не було топонімів, пов’язаних з діяльністю воєначальників Другої світової війни, оскільки "більшість з них – це люди, які заслуговують лише на пам’ять про те, як вони вбивали інших, як вони слали на смерть інших". Але він підкреслив, що закон про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного тоталітарних режимів містить виняток щодо тих людей, які брали участь у Другій світовій війні, брали участь у вигнанні нацистів з території України.

"Ситуація складна. Ми повинні розуміти, що частина з цих людей, які воювали в Червоній армії справді віддали своє життя за те, аби вигнати з території України нацистів. Ми повинні про це пам’ятати. Але разом з тим вони не принесли свободу на українську територію. Разом з тим вони на своїх плечах принесли інший тоталітарний режим, який відразу після свого утвердження знову повторив це коло репресій, які мали місце ще в 1930-і роки", - підсумував В’ятрович.